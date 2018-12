Los coches de choque

Rosa Belmonte

Pedro Sánchez conduciendo España es como la madre de «Roma» conduciendo su carro. La película de Cuarón muestra a una señora que maneja como en los autos de choque, mientras la criada la mira con perplejidad. Me siento más cerca de la criada (y si me pongo a hablar murciano cerrado lo mismo pasa por una lengua indígena). Una vez me invitó Sánchez Dragó a los toros con Carmen Martínez-Bordiú y Mariló Montero. Nos hicieron una foto en el burladero, yo entre semejantes mujeronas, y parecía la que limpia. A mí Pablo Iglesias no querría ni rozarme. Mejor. Como muchos estamos a dos generaciones del bancal y a dos decisiones de acabar en la calle, no sé de dónde se

Rosa Belmonte Articulista de Opinión