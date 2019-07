Cataluña sangra

Seguir Salvador Sostres Actualizado: 05/07/2019 23:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando el Estado no comparece, surge la mafia. Cuando aplicar la Ley no tiene prestigio, llegan las noches de cristales rotos. En Cataluña hace tanto tiempo que el Estado no comparece y que la mera invocación de la Ley parece una forma de fascismo, que la convivencia se ha deteriorado hasta el extremo que estos días hemos conocido en El Masnou.

Cuando el buenismo, siempre malintencionado, sustituye a la legalidad, es cuestión de tiempo que las víctimas acaben pareciendo los culpables y que la respuesta al atropello acabe resultando completamente irracional, y tan delictiva como su supuesta causa.

La mejor protección de los derechos de los inmigrantes es una inmigración controlada. La mejor protección de la libertad es que muchas

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Guille

Guille ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La canción de los buenos borrachos

La canción de los buenos borrachos ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Sus hijos