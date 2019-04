En cancha amiga

Seguir Luis Ventoso Actualizado: 24/04/2019 00:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El refrán sostiene que «segundas partes nunca fueron buenas». Pero no es necesariamente cierto. Ahí está «El Padrino 2», donde Coppola tentó un doble salto mortal, cruzando historias y tiempos, y salió airoso filmando la que para muchos es la mejor entrega de su trilogía. Esta vez no cayó esa suerte. El formato elegido -periodistas de parte preguntando a los candidatos- sesgó el debate y lo convirtió a ratos en un correcalles (por no hablar de la árbitra de filias al rojo vivo, que planteó varias preguntas que eran directamente salvavidas lanzados al rescate de un atribulado Sánchez). La manipulación de la velada llegó al extremo de que a las doce menos cuarto de la noche, con parte del público

Regístrate en ABC y disfruta de la mejor opinión y análisis Es gratis, fácil y rápido. Pincha en el botón azul para crear tu cuenta con tu correo electrónico y una contraseña.

Actívala en el enlace que te enviaremos por correo electrónico y disfruta de nuestra Opinión sin restricciones. Regístrate en ABC * Si ya estás registrado, inicia aquí tu sesión y navega siempre bajo registro para leer ABC sin límite. Y además, hoy, en ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Primaveras Manuel Ángel Martín Los júas y los puigdemones José María Arenzana Judas Javier Rubio

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Un nuevo mundo

Un nuevo mundo ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Paz, amor y pachuli

Paz, amor y pachuli ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Festival del eufemismo