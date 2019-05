Calma chicha en España... otra vez

Seguir María Jesús Pérez Actualizado: 30/05/2019 00:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Desde el punto de vista de los últimos indicadores económicos publicados en nuestro país sería una temeridad decir que en España estamos cerca de una recesión. No, no lo estamos. Pero tampoco conviene caer en la tentación de negar la mayor y pensar que todo va viento en popa como en tiempos que parecen ya inmemoriales (¿se acuerdan de aquel 21 de agosto de 2007 cuando el entonces presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, decía como si tal cosa, tras el estallido de las hipotecas «subprime», aquello de «España está totalmente a salvo de la crisis financiera»? ¿O cuando, pocos meses después, el 14 de enero de 2008, decía: «La crisis es una falacia, puro catastrofismo»? Pues si no se acuerdan,