Las cadenas de PS

Que, tal como está el patio, 66 diputados del PSOE pidan al PP que se abstenga para que Pedro Sánchez sea confirmado presidente del Gobierno, asombra y hasta podría tomarse a broma. Pero hablan completamente en serio, recordando que, en 2016, el PSOE hizo lo mismo con Rajoy, cuando le faltaban votos. Lo que es verdad. Pero no menos cierto es que Sánchez se opuso e incluso renunció a su escaño para no tener que abstenerse. Lo que cambia las cosas, aunque el problema es el mismo: ¿es Sánchez de fiar? No, y su último giro no hizo más que confirmarlo. Empezó esta campaña con Iglesias como «socio preferente», pero a medida que pasaban los días ha ido distanciándose de

