Bufones sin gracia

Hoy no será presidente, pero podrá liderar el relato con la ventaja, enorme, de seguir ocupando La Moncloa. No es mala cosa para un gobernante mutante que si un vicio humano y una virtud política ha dejado sobradamente demostrada es la de sostener una cosa y hacer la contraria. No hay tiempo para enumerar la lista interminable en un artículo precipitado, ni acaso tampoco la necesidad porque unos, los que se lo afeamos, seguiremos haciéndolo y otros celebrándolo en la indulgente convicción de que eso, mutar, es lo que necesita nuestro país o los jirones que queden de él.

Pedro Sánchez gana cuando aparentemente pierde. lo tiene somatizado y lo celebra porque cuenta con un terapeuta de cabecera, Iván Redondo,

