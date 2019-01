La Tercera ¿Brexit o breakdown? «El panorama es más confuso que nunca. En Bruselas ha hecho fortuna una frase tan ingeniosa como inquietante: “Los ingleses saben lo que no quieren, estar en la Unión Europea, pero no lo que quieren, cómo estar fuera de ella”. Confieso que al principio me sedujo, pero en cuanto me puse a pensar, me di cuenta de que encerraba no una sino varias inexactitudes. Los ingleses saben perfectamente lo que quieren: estar en la Unión Europea para lo que les conviene, pero no para lo que les molesta»

José María Carrascal

Los ingleses tienen un refrán que dice «cuando las cosas van mal, lo mejor es que se estropeen del todo». Pero ese es un refrán de sus tiempos de gloria, e Inglaterra ya no es lo que era. Ya no gobierna los mares ni sus dominios abarcaban los cinco continentes. La mentalidad imperial, sin embargo, perdura y quiere controlar al menos sus propios asuntos, que es la fuerza detrás de su salida de la Unión Europea. La aplastante derrota en el Parlamento del plan de Mrs. May para abandonarla indica que esa fuerza sigue siendo formidable. Lo malo es que, como dice otro de sus refranes, «toda salida es la entrada en algo totalmente distinto». Y, a veces, peor, podríamos

