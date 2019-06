Seguir José María Carrascal Actualizado: 01/07/2019 00:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Que todas las profesiones son no sólo honorables sino también necesarias en una sociedad que merezca el nombre de civilizada fue uno de los hitos de la humanidad, aunque tardó en imponerse, lo que explica su lento avance. Piensen que la Recopilación de Juan II, del siglo XV, que enumeraba los «oficios viles», o manuales, empezando por los sastres, «que no podían ser ejercidos por caballeros», lo que también puede explicar nuestro retraso industrial, no fue reemplazada hasta 1785 por la Célula Real de Carlos III, que declarada honrados todos los oficios. Pero todavía en mi lejanísima niñez, los «rentistas», que vivían de los intereses de su dinero, tenían un prestigio social superior a quienes tenían que ganarse el pan

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC ¿Es Pedro Sánchez de derechas?

¿Es Pedro Sánchez de derechas? ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La entrevista

La entrevista ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Quien con niños se acuesta...