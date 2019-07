Seguir Jon Juaristi Actualizado: 07/07/2019 00:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El próximo mes se cumplirán cien años del nacimiento de Javier de Bengoechea y Niebla, que murió hace diez, en abril de 2009. Javier fue uno de los mayores poetas bilbaínos del pasado siglo cuya obra, acaso por timidez o por elegancia espiritual y, sin duda, por bilbainismo insobornable, no ha destacado lo que merece en la historia reciente de las letras españolas.

Alguien ha dicho que los bilbaínos no sabemos vendernos. No es exactamente así. Los bilbaínos detestamos vendernos. Juan Alberto Belloch, que fue magistrado en Bilbao antes de ministro de Interior y Justicia con Felipe González, contaba que allí es imposible comprar una camisa que te guste, porque el tendero procurará convencerte de que no te sentaría bien,

