Editorial Bélgica, refugio de delincuentes No es cierto que la condena a Valtonyc vulnere la libertad de expresión, ni ningún derecho fundamental. Este rapero es portavoz de odio y violencia

El rapero Valtonyc ha sido incorporado al manto protector que la Justicia de Bélgica extiende a todos los forajidos de la Justicia española. Valtonyc fue condenado en firme por el Tribunal Supremo a tres años y medio de cárcel por enaltecer el terrorismo y amenazar y calumniar a la Corona, pero la Justicia belga ha denegado la orden europea de detención y entrega emitida desde España. Para el juez de turno, todo esto queda disculpado por la libertad de expresión y por ese tecnicismo que está acabando con el proyecto europeo: la falta de doble incriminación. Dicho de otra manera, en Bélgica, por ejemplo, se puede uno reír de las víctimas del yihadismo y desear la muerte del Rey de los Belgas sin que pase nada. Bélgica es hoy en Europa para los delincuentes españoles lo que la Isla Tortuga en el siglo XVIII para los piratas, un sitio seguro. Tampoco se verá en el Gobierno de Pedro Sánchez una reacción de dignidad frente a la decisión del juez belga; sus portavoces tendrán con él el respeto que no han tenido los ministros Batet y Borrell con la Sala Segunda del TS, a la que han criticado por mantener en prisión a los golpistas del separatismo catalán.

No es cierto que la condena a Valtonyc vulnere la libertad de expresión, ni ningún derecho fundamental. Este rapero es portavoz de odio y violencia. No merece la impunidad. España ha vivido décadas de violencia terrorista y es legítimo que determinados aspectos de nuestra historia y de nuestra vida pública queden protegidos frente a la ofensa y el insulto. Hace pocos días, un juez alemán condenó a un ultraderechista a ocho meses de prisión por hacer el saludo nazi durante una manifestación en Chemnitz. No hace falta explicar la razón de esta condena, como tampoco haría falta explicar por qué Valtonyc merece ser condenado al pedir a ETA más asesinatos y reírse de Miguel Ángel Blanco.