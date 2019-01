Autonomía tutelada

Antonio Burgos

A ver si antes de que Juan Manuel Moreno Bonilla, vulgo Juanma, sea investido con un cargo de Libro Guinness de los Récords, cual primer presidente no socialista de la Junta de Andalucía, nos aprendemos la cantidad de nombres nuevos que han saltado a la arena del redondel. Me pongo lo que quieran a que todavía no se ha aprendido usted el nombre de la nueva presidenta del Parlamento Andaluz, la ciudadana de Ciudadanos doña Marta Bosquet. Que ha hecho unas declaraciones que me han dado mucho que pensar: «Yo soy presidenta por la elección de la mayoría de los diputados que han sido a su vez elegidos por los andaluces en las elecciones. No voy a entrar a valorar

