Asnologías

El 4 de julio, a Melania Trump le cayó un chaparrón sobre su vestido blanco de Carolina Herrera. Los pezones salieron a saludar. Era la fiesta nacional. Como timbres de castillo, oye. Las diputadas de Ciudadanos en el Orgullo (les tocó la sección orgullo patán) acabaron mojadas. Pero ahí no hubo nada lúbrico. Ni lúdico. No sé, procuro no ir donde no me quieren. Aunque tampoco donde me quieren. Es verdad que no tengo claro nada. Si ni siquiera sé si es mejor estar viva o estar muerta, cómo voy a saber si Ciudadanos hizo bien yendo al desfile. Y encima como infantería, que por lo menos en una carroza habrían estado más protegidos de culos peludos. Pero que no

