Andar con la mentira a cuestas

Álvaro Martínez

Seguir Actualizado: 28/11/2018 00:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ya le demostró ABC a Sánchez que no decía la verdad sobre su tesis copiada al menos en un 20 por ciento, según la herramienta certificada que mide los plagios. Los papeles, las pruebas, no tardan en llegar casi siempre y entonces emergen a la par la verdad y el embustero. Este periódico desveló ayer la carta enviada por el embajador británico ante la UE, Tim Barrow, a Tusk y Juncker en la que afirma que el Reino Unido no entrará en negociaciones sobre la soberanía de Gibraltar y seguirá defendiendo los intereses de la colonia en las futuras negociaciones con la Unión. Una estocada letal al triunfalismo de «albricias y santas pascuas» con el que Sánchez salió de Bruselas

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Typical spanish

Typical spanish ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Mejor cuando las cuentas cuadran

Mejor cuando las cuentas cuadran ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La lechera y el doctor