Salvador Sostres Actualizado: 25/03/2019 03:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Lo que causa la corrupción no es la ambición sino la falta de una ambición concreta. Generalizamos demasiado y acabamos robando también demasiado. Los corruptos casi nunca caen por robar una vez. Convergència es una trama.

Yo aprendí a crecer en la ambición concreta. A veces parezco un idiota pero sé lo que quiero, concretamente lo que quiero, el dinero que cuesta, y suele ser un precio que se parece bastante a mí. También sé lo que concretamente hago bien. Escribo bien. Escribo muy bien. Pero no en general: solamente artículos como éste y algunas noticias para Juan. Muchas veces me dicen: tendrías que escribir un libro. He escrito unos cuantos, los suficientes para saber que no es mi género.

Regístrate en ABC y disfruta de la mejor opinión y análisis Es gratis, fácil y rápido. Pincha en el botón azul para crear tu cuenta con tu correo electrónico y una contraseña.

Actívala en el enlace que te enviaremos por correo electrónico y disfruta de nuestra Opinión sin restricciones. Regístrate en ABC * Si ya estás registrado, inicia aquí tu sesión y navega siempre bajo registro para leer ABC sin límite. Y además, hoy, en ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Él Luis Ventoso Esperando a Macri José Ignacio Salafranca Miseria del guerracivilismo Javier Morillas

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Yo me salvé con Cayetana

Yo me salvé con Cayetana ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Ser patriota no basta

Ser patriota no basta ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Mi cumpleaños

Salvador Sostres Articulista de Opinión