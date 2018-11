Alegato por el perdón

Ramón Pérez-Maura

Esta semana se estrena en salas cinematográficas españolas -muchas menos de las que debiera- una película/documental que haría mucho bien si de verdad tuviera la difusión que merece. Su título no tiene gran atractivo: «El mayor regalo». Y el tema que trata aparenta no tener ninguno: el perdón. Su director, Juan Manuel Cotelo, ha hilado cinco historias desgarradoras en las que el perdón es muy difícil de dar o de aceptar. Porque no hay verdadero perdón si alguien no lo ofrece o lo pide y la contraparte lo acepta o concede. Y todas esas opciones implican comerse un orgullo que las afrentas hacen muy difícil de sobrellevar.

Cotelo ha tomado cinco historias en algunos casos similares y en otros muy

