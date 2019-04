Acorralado

Seguir Ignacio Camacho Actualizado: 23/04/2019 04:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El de anoche no era el debate que Sánchez deseaba, porque no estaba Vox, pero tampoco el que de ninguna manera quería, que era un mano a mano con Pablo Casado en el que éste resultase percibido como alternativa. En un cara a cara ganas o pierdes, atizas o te atizan. A cuatro, en cambio, más que un debate es un espectáculo y como además se trataba de una especie de eliminatoria a doble vuelta, la partida de ayer no era decisiva; queda margen para remontar el resultado de la ida. Lo peor para el presidente es que el enredo de los días previos le ha arrastrado a exponerse más de lo que pretendía y abordar problemas antipáticos que trataba

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Medio billón

Medio billón ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El metadebate

El metadebate ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El Metadebate