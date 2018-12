Tribuna abierta Los 75 años de Serrat «Cambiar la vida ayuda a cambiar la historia y las canciones de Serrat tenían mucho de lucha ideológica en el frente del cambio vital»

Martín Domingo

Actualizado: 27/12/2018 02:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A mi amigo Luis García Gil, doctor en Serrat

El 27 de diciembre de 1943, en la calle Poeta Cabanyes del Poble Sec barcelonés, hijo de Ángeles y de Josep, nació Joan Manuel Serrat. De profesión cantautor. Acaba de cumplir, por tanto, setenta y cinco años. Lo que no dicen las crónicas es si en sus primeros llantos ya le temblaba la garganta.

Descubrí a Serrat en mi primerísima adolescencia, y nunca he sabido si fue mi incipiente predisposición a ver las cosas de una determinada manera la que me llevó a él o si fueron sus canciones las que a la larga me educaron en una concreta sensibilidad. Probablemente ambas cosas, porque para mí fue un hallazgo,