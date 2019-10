Editorial ABC 10-N, posiciones fijas A un mes vista de las elecciones, el panorama para Sánchez se complica: seguirá dependiendo de Unidas Podemos y de votos nacionalistas, según el último sondeo de GAD3 para ABC

La última encuesta de ABC / GAD3 sobre la estimación de voto para las elecciones generales del 10-N arroja unos resultados que no invitan al optimismo sobre la formación de gobierno. Aunque hay importantes movimientos de votos y escaños, tienen lugar en el seno de cada bloque, de manera que las opciones de derecha e izquierda no sumarían mayoría absoluta y necesitarían, o bien votos nacionalistas, o bien apoyos entre partidos de ambos lados. En la izquierda, el PSOE no sólo no se beneficia de la repetición electoral, sino que pierde votos y un escaño, quedándose en 122 diputados. Unidas Podemos baja a 33 escaños y la irrupción de Más País, el partido de Íñigo Errejón, deja las cosas como están ahora, porque con los 7 escaños que se le estiman, el bloque de izquierda suma 162 escaños, cuatro menos que la suma que tenían PSOE, Unidas Podemos y Compromís tras los comicios del 28 de abril. No hay revulsivo en la izquierda, ni para concentrar voto alrededor de Pedro Sánchez, quien sigue con su tendencia a la baja, ni para que Errejón rescate voto de la abstención. La apuesta del líder de Más País empieza a apuntar a decepción.

El PP es el que mayor beneficio obtiene de la repetición de elecciones, porque de los 66 escaños actuales pasa a 93. Es un crecimiento a costa de Cs, que reduce sus 57 actas a 29 y empata en escaños con Vox. El partido naranja paga el devenir errático de Rivera y la pérdida de espacio propio al querer competir con el PP en el liderazgo del centro derecha, que los populares mantienen y refuerzan porque es su ideología natural. Además, la solidez de Vox facilita al PP la recuperación de voto más moderado, sin dejar por ello de ser una opción aceptable para el votante más conservador. Las buenas proyecciones para el partido de Abascal siguen teniendo el contrapunto de convertir en inútiles (en términos de escaños) decenas de miles de votos, sobre todo en provincias donde Vox en ningún caso obtendría escaño e impediría al PP obtener más. En todo caso, aunque el bloque de derecha y centro-derecha mejora el resultado global con 153 actas, tampoco es, por el momento, una opción de gobierno.

Queda algo más de un mes para las elecciones del 10-N, pero el panorama para Sánchez se complica. Seguirá dependiendo de Unidas Podemos y de votos nacionalistas para ser investido. La operación Errejón toca pero no hunde a Unidas Podemos y puede volverse contra el propio Errejón. Los separatistas catalanes tendrán que gestionar la sentencia del «procés», lo que tampoco favorecería a Sánchez si la decisión es condenatoria. La expectativa de un acuerdo entre PP y PSOE -porque el hundimiento de Ciudadanos lo deja fuera de un mano a mano con Sánchez- asoma en el horizonte postelectoral, con todas sus dificultades y con su carácter inédito.