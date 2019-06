TELEVISIÓN El vídeo en el que Toñi Moreno confirma su embarazo La presentadora gaditana ha sido portada hoy de una famosa revista y ha admitido que la información que dan es veraz

Hoy nos hemos levantado con la noticia de que Toñi Moreno, a sus 46 años, está embarazada. La presentadora gaditana se ha llevado la sorpresa (nada agradable) de ser portada de la revista Lecturas durante esta mañana.

En un vídeo publicado en sus redes sociales ha reconocido que le ha sentado de primeras muy mal ver que la revista anunciaba su embarazo, sobre todo porque lleva muy poco tiempo en estado, pero luego lo ha comprendido y ha publicado un vídeo en sus redes sociales confirmando la feliz noticia:

«Buenos días. Llego a sastrería y le pido a mi estilista Eva que me de las revistas para ver lo guapísima que sale Belén (se acaba de casar Belén Esteban). Y, claro, me encuentro con esto: Toñi Moreno embarazada a los 46 años».

Da la enhorabuena a Lecturas: «Lo primero, darle la enhorabuena a mis compañeros de Lecturas porque yo soy una 'bocachanclas' y seguramente se lo he dicho a alguien que no debía».

Aunque admite que no le hizo gracia encontrarse en portada: «Al principio no me ha sentado muy bien porque estoy de poco tiempo y creo que hay que ser muy prudente y esperar por lo menos a los tres meses, pero bueno es la verdad, y aquí dicen que no puedes esconder ni el dinero ni el embarazo, y yo como estoy tiesa...»

Finalmente, da las gracias y pide respeto a su vida privada: «Así que nada, gracias a todos los que me hayáis enviado mensajes de cariño porque estoy desbordada, así que muchísimas gracias».