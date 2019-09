TELEVISIÓN La venganza de Mila Ximénez en 'Gran Hermano VIP' La colaboradora de 'Sálvame' se sintió traicionada en las nominaciones y ha reaccionado sin complejos

El debate de 'Gran Hermano VIP' le ha permitido a Mila Ximénez conocer la razón por la que está nominada esta semana: Kiko Jiménez y El Cejas sacaron a Irene Junquera de las nominaciones y la incluyeron a ella ejerciendo su poder como jefes de la casa esta semana.

Lo cierto es que, de primeras, Mila no ha reaccionado mal al conocer la nominación: «Genial... Muy bien. Me parece genial. Como diría alguien 'pues ya estaría'. Han hecho su juego y estoy muy agradecida a ambos. Aquí todo te puede sorprender. Para mi Kioko y Cejas eran intocables».

Mila, sobre Kiko: "Que la gente vea el 24 horas y vea lo que hace este señor" #GHVIPDBT3pic.twitter.com/lx055T8LlW — Gran Hermano (@ghoficial) September 29, 2019

Sin embargo, cuando ha visto un vídeo en el que Kiko y El Cejas se reían de ella, ha saltado: «Se puede hacer una subida pero no recochinearte. Estar con tu compañero y estarte riendo por detrás, me parece que es un mal tío, una mala persona y un personaje que desconocía. Sinceramente el cachondeíto de la semana me ha sorprendido».

Así, Mila tiene claro que no va a perdonar a los que la han traicionado. Sobre todo a El Cejas, al que consideraba un amigo y ante el que se ha sentido «apuñalada», algo que le reconoció en directo. Ahora, llega una nueva Mila a 'GH VIP'. Su reacción y su posible venganza no se han hecho esperar.

Así, viendo que Adara (que hasta ahora era una de sus enemigas en al casa) ha sido la que le ha defendido ante Kiko y El Cejas, Mila se ha planteado una unión contra Kiko para intentar echarle en la próxima nominación.

Veremos lo que va ocurriendo en los próximos días, pero lo qu e está claro es que el buen rollo se ha acabado en la casa. Ha llegado la guerra.