TELEVISIÓN El tremendo zasca de Isa Pantoja a su hermano Kiko Rivera Chabelita no ha querido pasar por alto la falta de respeto que Paquirrín mostró por su más reciente trabajo

José Juan López @JJBartlet Actualizado: 18/09/2019 07:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Isa Pantoja ha hablado en 'El programa de Ana Rosa' sobre el vídeo clip que ha grabado y que tanto está dando que hablar en las redes sociales y, sobre todo, de la reacción que tuvo su hermano cuando le preguntaron por la canción el domingo en 'Viva la vida'.

Concretamente, cuando fue preguntado, Kiko Rivera se mofó de su hermana con una carcajada y posteriormente afirmó que «se ha confundido de estilo».

Más allá de que Kiko sea, probablemente, la persona del mundo que menos derecho tiene a reirse de nadie que se dedique a la actuación después de los ridículos que ha protagonizado en la última década, hay que reconocer que demuestra tener muy poca clase riéndose del trabajo de su hermana.

Por eso, a la primera oportunidad que ha tenido, Isa la ha respondido, y le ha lanzado un zasca de los que dejan huella:

«Si yo fuese a un estreno de mi hermano no se me ocurriría decir nada malo de él, aun sabiendo que no lo ha hecho bien, porque haría daño a una persona que quiero».

Chabelita no se quedó ahí, y siguió lamentando la actitud de su hermano: «No me sentó nada bien el cachondeo. Se supone que me tiene que apoyar al menos públicamente».

Eso sí, aseguró que su madre Isabel, a la que según ella le ha gustado la canción, no se mete en los conflictos entre los dos hermanos: «Ella sabe que la relación con mi hermano es una cosa y con ella es otra y no se mete».

Más allá de que Kiko Rivera haya provocado este último momento de tensión, es bochornoso ver a dos hermanos peleándose contínuamente en público. ¿Lo dejarán de hacer algún día?