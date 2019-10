TELEVISIÓN Tremenda bronca entre Kiko y Sofía en su reencuentro tras GH VIP 7 La hija de Maite Galdeano entró en la casa y saltaron las chispas tras el tonteo de su chico con Estela

Sofía Suescun acudió a la casa de Gran Hermano VIP para tener un encuentro con Kiko Jiménez justo antes de que éste fuera expulsado. Llegó muy cabreada a Guadalix de la Sierra, con ganas de guerra, ya que el tonteo que su todavía pareja ha tenido con Estela durante su estancia en GH VIP no le ha hecho ninguna gracia.

Su reencuentro fue muy frío en los primeros momentos, ya que Sofía llegó a la casa pidiendo explicaciones a Kiko sobre su relación con Estela. El andaluz intentaba defenderse: «No he dejado de pensar en ti».

La hija de Maite Galdeano, como no podía ser de otra forma, le lanzaba un dardo: «Creo en el momento en que te metes en la cama con el mismo edredón no estabas pensando en mí».

Y continuaba, visiblemente dolida: «No quiero que me vacilen y me humillen en la cara. Lo que me parecía un sueño se ha convertido en una pesadilla. Te veía en el 24 horas y tuve que dejar de verlo. Has sobrepasado la línea del respeto».

Kiko intentaba defenderse explicándole que «los vídeos cortados y con música pueden llevar a malas interpretaciones» y que ella debería saberlo porque también ha participado en varios realities.

Pese al enfado, Sofía no pudo ocultar sus sentimientos y acabó en los brazos de Kiko. De hecho, antes de marcharse de la casa, se despidieron con un beso.