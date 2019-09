TELEVISIÓN Toñi Moreno presenta su nuevo proyecto televisivo La prsentadora sanluqueña va a compaginar sus programas de Mediaset y Canal Sur con uno nuevo en TeleMadrid

Ni uno, ni dos... tres son los programas que va a presentar Toñi Moreno a partir del mes de septiembre. Además de 'Mujeres y hombres' en Cuatro y de los espacios que conduce en Canal Sur, la sanluqueña se pondrá dentro de unos días al frente de un nuevo espacio en TeleMadrid. Por eso, esta semana ha acudido al plató de 'Está pasando' en la cadena regional para hablar de lo que espera de su nueva aventura televisiva.

Antes de hablar de su nuevo programa, Toñi quiso referirse brevemente a su embarazo, pidiendo a la gente que deje de hablarle de él por la calle: «Quiero aprovechar que TeleMadrid la ve todo el mundo para hacer una petición. Por favor, no necesito que todo el mundo que me encuentre por la calle me cuente su parto. De verdad, no lo necesito».

La gaditana reconoció que una vez tuvo que decirle a una señora en la calle que si ella le había preguntado «cómo paríó» o «cuántos hijos tenía». Toñi, que siempre se ha caracterizado por ser muy reservada en su vida privada, quiso mandar ese mensaje para que la dejen algo tranquila, y no le falta razón para ello.

Cerró el tema de su futuro parte asegurando estar «cagada» y dejando claro que se enfrentará a su propio parte «cuando me toque».

El programa que Toñi Moreno presentará en TeleMadrid se llamará 'Aquellos maravillosos años', en el que recordará las mejores décadas de la vida de sus invitados. Ella quiso hablar de la mejor década de su vida, que reconoce que es la que está viviendo:

«En los últimos diez años han sido muy importantes para mí. He tenido éxitos que me han llenado, fracasos de los que he aprendido, he perdido a mi padre, me he quedado embarazada... Ha sido una década en la que he madurado y he aprendido».

Todo está preparado para que Toñi Moreno dé el salto a TeleMadrid para afrontar un nuevo proyecto profesional en su más que exitosa carrera.