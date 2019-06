TELEVISIÓN Toñi Moreno le pregunta a Bertín Osborne por sus hijos secretos Simpática entrevista en 'Un año de tu vida' de Canal Sur de la presentadora gaditana al cantante de rancheras

José Juan López @JJBartlet Actualizado: 12/06/2019 14:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Bertín Osborne ha acudido al programa de Canal Sur 'Un año de tu vida', donde ha sido entrevistado por Toñi Moreno. La presentadora sanluqueña ha aprovechado la ocasión y se ha atrevido a hacerle una pregunta que hasta ahora nadie se había atrevido a hacerle al cantante de rancheras:

«Bertín, hay una pregunta que hasta ahora nadie se ha atrevido a hacerte y que yo voy a tener los arrestos: ¿cuántos hijos tienes por el mundo?».

La respuesta de Bertín estuvo a la altura de la pregunta:

«Pues mira, he tenido seis, y el primero murió como sabes, así que ahora tengo cinco reconocidos. Vamos, que están ahí los cinco. Ahora, yo siempre me he preguntado que cómo que no me ha salido uno porque, te voy a decir una cosa, a mí me encantaría. Eso sí, que ya tuviera la mili hecha. Pero que me encantaría, yo sería el primero en ir corriendo a hacerme las pruebas».

Esta no fue la única pregunta incómoda que hizo durante la entrevista Toñi Moreno. También le preguntó por el hecho de que estuviera casado cuando comenzó a triunfar en el mundo de la música y lo que eso suposo:

«¿Ya estabas casado cuando triunfaste en la música con esa cara, ese cuerpo y esa poca vergüenza?».

La respuesta de Bertín fue de lo más sincera:

«Sí. Adoraba a mi mujer, pero no nos casamos con un ‘timing’ correcto, porque teníamos para empezar 21 años, ella y yo. Aquello era Troya y encima, a los 22 ó 23 salgo yo con eso (refiriéndose a la música). Entonces, claro, la cosa se complicó, porque uno es aficionado».