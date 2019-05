TELEVISIÓN Toñi Moreno invita a su programa de Canal Sur a «¿su gran rival?» La presentadora gaditana recibirá en 'Un año de tu vida' a María Teresa Campos, algo que le hace mucha ilusión

La revista Lecturas ha publicado en exclusiva la vuelta a la televisión de María Teresa Campos tras su despido de Mediaset. La mítica presentadora regresará a la pequeña pantalla de la mano de Toñi Moreno y no lo hará en ningún plató de Telecinco o Cuatro.

Mucho se ha publicado sobre la relación de ambas periodistas. Y es que, la presentadora gaditana fue la sustituta de la Campos en las tardes de Telecinco cuando la cadena de Basile decidió cancelar 'Qué tiempo tan feliz', el programa que María Teresa conducía junto a sus hijas.

Desde entonces, se ha hablado mucho sobre una supuesta mala relación entre ambas. Términos como «rivales» o «enemigas» eran muy usados por los medios hasta que Toñi Moreno quiso dejar claro hace unos meses que consideraba a María Teresa como una «maestra» para ella en la televisión:

«Para mí Teresa Campos es mi maestra. Yo me vine a Madrid porque su hija menor, Carmen Borrego, me propuso ser la coordinadora de un programa. Y es que la primera oportunidad en Madrid me la dieron Carmen Borrego y María Teresa Campos».

Además, cuando todavía presentaba 'Viva la vida', la sanluqueña pronunció un deseo que ahora se va a cumplir: «Teresa, la ilusión de mi vida es que tú un día vengas a este plató, te sientes, te haga la entrevista, la entrevista de mi vida y que te vayas muy contenta».

Así, María Teresa Campos va a volver a la televisión para ser entrevistada por Toñi Moreno. Lo hará en Canal Sur, en el programa 'Un año de tu vida', donde la veterana presentadora hablará de sus inicios con Jesús Hermida, el hombre que la metió en el mundo de la televisión.