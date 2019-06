TELEVISIÓN Toñi Moreno, emocionada por su embarazo: «Gracias, estoy muy contenta» La presentadora sanluqueña recibió las felicitaciones por su embarazo de sus compañeros de 'Mujeres y hombres y viceversa'

A principios de semana Toñi Moreno tuvo que confirmar que está embarazada a través de sus redes sociales tras publicarse la noticia en la revista Semana. La presentadora gaditana, que suele ser muy discreta en lo que respecta a su vida privada, agradeció todos los mensajes de apoyo que había recibido.

Tras conocerse la noticia, sus compañeros en 'Mujeres y hombres y viceversa' el programa que presenta cada mañana en Cuatro, la recibieron por todo lo alto.

Recibió de manos Nagore Robles un ramo de flores. Ella, nerviosa y emocionada, quiso darles las gracias mezclando sentimiento y gracia gaditana:

«Estoy de muy poco y lo he pasado muy mal hasta llegar aquí, por eso quiero ser prudente y no lo quiero celebrar todavía porque soy muy supersticiosa. Gracias, estoy muy contenta. Faltaba poco para que lo descubriera porque tengo unas tetas... No me sentaba en las escaleras porque el médico me pidió que me sentase en la silla».

Toñi es una mujer sencilla a la que no le gusta ser la protagonista de sus programas. Por eso, tras dar las gracias, se puso manos a la obra con los tronistas del día.

Antes de que el programa comenzase, la sanluqueña fue felicitada por Santana, uno de los participantes del programa que presenta. Sin lugar a dudas fue un momento emotivo.