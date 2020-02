TELEVISIÓN Supervivientes: Fani, de ser infiel, a confesar que quiere tener un hijo con Christofer Lo sucedido en 'La isla de las tentaciones' parece olvidado y Fani parece que tiene claro que quiere un futuro al lado de Christofer

La horrible situación climatológica en la Isla ha marcado las últimas horas de los concursantes de 'Supervivientes'. Sin embargo, más allá de lo coyuntural, algunos de los concursantes están pensando en sus futuros más allá de la tremenda experencia que están viviendo en el programa. Es el caso de Fani, que tiene en estos momentos muy claras sus prioridades.

La joven reventó las audiencias de 'La isla de las tentaciones' hace apenas unas semanas tras cometer una infidelidad que toda España pudo ver. Cuando parecía que debido a su práctica sexual extraconyugal su relación con Christofer se terminaba, ha sucedido todo lo contrario: volvieron más fuertes que nunca, se prometieron antes de que Fani entrase en la Isla y ahora parece que ella quiere dar un pase más:

«Yo tuve a mi hijo porque tenía la necesidad de que alguien me amara de verdad. Ahora quiero tener otro con Christofer. Él lleva pidiéndomelo tres años, pero yo le decía que no hasta que no tuviéramos una buena situación económica. Ahora que la tenemos, pues le he dicho que para adelante».

Además de hablar de su futuro con Christian, Fani contó la difícil relación que tiene con algunas de sus hermanas: «Para mí, mi hermana es mi mejor amiga por encima de todo. Pero con la mediana no he tenido trato nunca porque no nos criamos juntas y con la pequeña perdí relación y así hasta hoy».

Así, tras todo el revuelo que se formó con 'La isla de las tentaciones', parece que Fani ha calmado sus impulsos y ahora tiene muy claro su futuro. Veremos cuánto es capaz de aguantar en 'Supervivientes' y qué sucede a su regreso a España. De momento, parece que todo va viento en popa a toda vela para ella y Christian. Qué siga.