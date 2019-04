TELEVISIÓN Ana Rosa afirma sentirse «ofendida» por la opinión de Vox sobre la prensa La presentadora de Telecinco habló en directo en su programa con el vicesecretario del partido que dirige Santiago Abascal

El próximo día 12 de abril se da oficialmente el pistoletazo de salida a la campaña electoral de las próximas Elecciones Generales. Sin embargo, hace meses que todos los partidos políticos comenzaron a pregonar sus ideas por los diferentes medios de comunicación.

De entre todos los que acudirán a las próximas Generales, Vox es que el que más crítico se ha mostrado con la prensa en los últimos meses, algo que no ha gustado a algunas estrellas de la radio y la televisión.

Ana Rosa Quintana ha invitado a su programa al vicesecratario del partido que lidera Santiago Abascal, Iván Espinosa, para que el político diera la opinión de su partido sobre algunos temas de actualidad como la eutanasia.

Aunque, más que una entrevista, lo que la presentadora ha realizado es una reprimenda de lo que ella considera un trato «ofensivo» hacia los medios por parte del partido de derechas.

"El debate de la eutanasia es muy peligroso, se empieza aplicando en casos muy emocionales" afirma Iván Espinosa #PrecampañAR08Ahttps://t.co/FR6dSdk58z — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) 8 de abril de 2019

Espinosa ha comenzado su discurso quejándose del trato que, según él, los medios de comunicación le han estado dando a Vox durante los últimos años. Ana Rosa no ha soportado esta afirmación:

«Es muy peligroso el generalizar, los medios tienen nombre y apellidos y no todos son iguales, es como si yo dijese: 'todos los politicos...».

El vicesecretario de Vox le ha respondido lo siguiente: «Los medios han tenido una guerra con nosotros durante dos años y medio de absoluta ignorancia, y ahora tienen una guerra de absoluta manipulación ¿Cuantas veces hemos hablado en este programa antes de lo de Andalucía?».

«Santiago Abascal vino una vez, y además era porque Vox no tenía representación parlamentaria. No me voy a pelear con usted pero lo de manipular...a mí me ofende», le ha respondido la periodista.

Más allá de la reprimenda de Quintana, el representante de Vox ha querido dejar claro que su partido va a seguir haciendo campaña a su manera: «Nosotros vamos directamente a los españoles a través de redes sociales».