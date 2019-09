TELEVISIÓN Rocío Flores, entregada a su padre: «Han sido los años más duros de mi vida» Antonio David ha entrado en la casa de 'Gran Hermano Vip' y la despedida de su hija, que será la que le defienda en el plató, ha sido más que emocionante

Ayer Telecinco reventó las audiencias con el inicio de uno de sus programas estrella cada temporada, 'Gran Hermano Vip'. Sin lugar a dudas, uno de los momentos estelares de la noche, fue la entrada de Antonio David Flores a la casa de Guadalix de la Sierra y su emociante despedida de su hija Rocío Flores.

Rocío será la encargada de defenderle en el plató de Telecinco a lo largo del concurso y antes de que su padre entrase quiso mandarle un emocionante mensaje de ánimo que hizo que su progenitor acabase llorando:

«Solamente quiero decirte que seas tú mismo, que es una oportunidad perfecta para que la gente te conozca cómo eres realmente. Estoy súper orgullosa de ti y totalmente convencida de que o vas a hacer genial. Solamente te pido que te centres en ti, en tu concurso y que te olvides de lo de fuera, que lo de fuera está todo bien. Aquí va a estar todo perfecto. Quiero verte disfrutar. Quiero verte que lo hagas lo mejor posible y, por supuesto, quiero verte en tres meses, vaya».

No fue menos emotiva la respuesta del padre a la hija:

«No sé qué decirte. Sé que para ti estar ahí no es fácil. Cuando surgió esta oportunidad, me sorprendió mucho que me dijeras: Estoy contigo papá, quién mejor que yo para defenderte, que soy tu hija y te conoce mejor que nadie'. Así que te agradezco que estés ahí, agradezco tu valentía. Te amo, te quiero. ¡Qué guapa estás Rorra!».

Rocío quiso explicarle a su padre las razones por las que ha querido sentarse a defenderle: «Llevas toda la vida, nunca mejor dicho, dando la vida por tus hijos y creo que te lo debía».

Antonio David se presentaba como el 'papá de los nietos de la artista más grande que ha dado este país, Rocío Jurado'.

Y explicaba lo mal que lo había pasado por una denuncia de su ex, Rocío Carrasco: «Cuando nos separamos me lanzó varias demandas y querellas, pero la más fuerte fue la última. Me puso una demanda por maltrato psicológico y físico continuado. Fue un momento desagradable. Solicitaba 5 años de prisión y una indemnización de 180.000 euros».

La resolución fue favorable para él: «Al final se descubrió la verdad. Ni siquiera hubo juicio y salí victorioso, pero fue un bache bastante difícil de superar».

Por su parte, Rocío, que hablaba por primera vez en televisión desde que comenzó el conflicto entre sus padres, confesaba que no ha sido una época fácil: «Han sido los años más duros de mi vida pero lo más importante es que toda la familia está unida».