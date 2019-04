TELEVISIÓN Risto, muy duro con los gaditanos Wild Mojarras: «Habéis fallado estrepitosamente» El dúo actuó en la primera de las semifinales de 'Got Talent' y provocó un enfrentamiento entre Mejide y Paz Padilla

En su primera actuación en 'Got Talent', los gaditanos Wild Mojarras sorprendieron al jurado con su manera de fusionar el bajo y el oboe. De hecho, fueron capaces de conseguir el pase de oro de Paz Padilla y de Edurne. Sin embargo, tras su pase de semifinales no han salido con el mismo buen sabor de boca.

De hecho, Risto Mejide se llevó 'una gran decepción' con su actuación y llegó a comentar que han «fallado estrepitosamente». El publicista destacó que la elección del tema, 'Come Together' de los Beatles, no fue la más acertada, así como la elección de los instrumentos. Paz Padilla no se tomó bien estas críticas y salió en defensa de 'sus' gaditanos.

Tras su actuación, Elena y Juan Manuel fueron preguntados por su paso por el show, del que se mostraron encantados: «Un aluvión de gente felicitándonos, siguiéndonos, demostrando que les gusta esta cosa rara que hacemos de unir un oboe con un bajo y la voz, vamos ha sido estupendo».

Edurne fue la primera miembro del jurado en calificar su actuación, y se mostró muy positiva: «A mí me han flipado, creo que tenéis un rollazo increíble. Además, la evolución de haberles visto en las audiciones a ahora, que creo que ha habido un gran cambio, muy bueno, así que sólo me queda felicitaros la verdad, estoy muy orgullosa».

Paz Padilla también se deshizo en elogios hacia la pareja gaditana: «Sigo pensando que qué bien lo hicimos dando ese pase de oro, lo hicimos muy bien y vosotros habéis seguido evolucionando y lo que os queda, chavales, ¡viva Cádiz!».

Tras la calma, llegó la tormenta. Risto Mejide no entendió los alagos de sus compañeras hacia Wild Mojarras y lo dejó claro desde el inicio: «A mí me gustaría que mis compañeras hicieran un poco de autocrítica. El número no ha estado a la altura, pero de lejos».

Creo que habéis desaprovechado la oportunidad, lo digo muy en serio, creo que ha sido una mala elección del tema teniendo en cuenta los instrumentos que llevábais, porque ponerle tanto 'playback' a una actuación la desmerece. A mi me gustan mucho los dos instrumentos juntos, pero lo que le habéis puesto alrededor estorbaba», sentenció Risto.

Al final, Paz Padilla intentó defender al dúo gaditanos de las críticas de Mejide, aunque no consiguió que éste cambiase de opinión, sino todo lo contrario, que se reafirmara en sus argumentos.