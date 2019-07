TELEVISIÓN Un problema de salud impide a Paz Padilla actuar en Valencia La presentadora gaditana se llevó un susto el fin de semana, aunque ya está recuperada y trabajando de nuevo

Paz Padilla lo ha pasado mal este fin de semana. La presentadora gaditana, que en verano se encuentra con 'Desatadas', la obra de teatro que protagoniza, no pudo actuar en Valencia por culpa de un inesperado problema de salud.

Tuvo que suspender la obra debido a un problema de salud que desveló ayer en 'Sálvame', donde quiso pedirle perdón a los espectadores que se quedaron sin verla por culpa de su dolencia:

«Tenía teatro y he tenido que suspender porque he estado malita, he tenido un cólico nefrítico».

Paz volvió ayer al tajo y se tomó con humor, como siempre, lo que le había sucedido: «Mi hija dice que he tenido un cólico frenético».

«Los médicos me han dicho que tengo cálculos. Yo, que nunca he aprobado Matemáticas, ahora tengo cálculos. Una, que ya no puede hacerse mayor», comentaba ante las risas del público de 'Sálvame'.

Paz ha confesado que el fin de semana ha estado «bastante malita», que a día de hoy todavía está «un poco dolorida» y que «es la primera vez que he tenido que suspender una función».

La gaditana ha querido dejar claro que, en cuanto pueda, volverá a Valencia para actuar con 'Desatadas' en el Teatro Olympia. Un cólico se lo ha impedido en esta ocasión, pero ha asegurado que regresará.

Este fin de semana, si nada se tuerce, Paz estará junto a sus compañeras actuando en el CASYC de Santader (26 al 28 de julio). La siguiente actuación que tiene planificada es para mediados de septiembre en el teatro Romea de Murcia.