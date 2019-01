TELEVISIÓN El Prenda mantiene que los miembros de La Manada son inocentes Ángel Prenda fue seguido por las cámaras mientras se dirigía al médico y fue cuestionado sobre sus impresiones tras conocer que va a seguir en libertad provisional

Tras conocerse que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha desestimado el ingreso impresión de los componentes de 'La Manada', varias televisiones han esperado en la puerta de la casa de uno de ellos, 'El Prenda', para que explicara cómo se siente al conocer que, de momento, va a continuar en libertad provisional.

Ha reconocido estar contento, aunque después de pasar malos momentos: «Sí, pero he pasado una mala noche, tío. A ver si me respetan un poquito que voy a ir al médico ahora y espero que no me sigan».

Lo que no cree Ángel Prenda es que durante estos meses vaya a poder encontrar trabajo: «Con 50 cámaras dime tú cómo vamos a hacer una vida normal».

Lo que sí quiso dejar claro es que ellos mantienen su inocencia de los cargos de abuso sexual por los que han sido condenados: «Siempre mantendré que somos inocentes».

Hay que recordar que los 5 miembros de 'La Manada' fueron puestos en libertad el pasado 22 de junio tras abonar cada uno una fianza de seis mil euros.

El abogado de La Manada: «Decir que somos optimistas es ridículo»

El abogado de La Manada, Agustín Martínez, pasó por 'El programa de Ana Rosa', donde habló de las sensaciones que tienen él y sus defendidos con respecto a su futuro y a las posibilidades de que el Tribunal Supremo les absuelva:

«Decir que somos optimistas sería absolutamente ridículo, simplemente se trata de exponer en derecho los argumentos que tenemos que son muchísimos. Va a rondar un año hasta la sentencia del Supremo».