TELEVISIÓN Paz Padilla, orgullosa en la graduación de su hija La presentadora gaditana ha mandado un precioso mensaje de amor de madre a través de sus redes sociales

No es novedad decir que Paz Padilla es una madre orgullosa de su hija, pero en esta ocasión ese sentimiento se ha visto desbordado. El viernes Anna Ferrer vivió su graduación en Económicas en la Universidad Carlos III de Madrid y, lógicamente, su madre estuvo allí para apoyarla.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora de Sálvame le mandó un mensaje público a su hija en el que le mostraba todo su orgullo y le dejaba claro que iba a seguir a su lado aconsejándola y acompañándola siempre:

«Qué bonito, qué noche tan bonita, qué hija tan bonita y qué vida tan bonita. Qué bonito ha sido educarte, qué bonito ha sido estar siempre cerca de ti, qué bonito es que nunca quieras alejarte de mí. Eres mi motor, mi sentido de vivir, mi orgullo de tus logros conseguidos».

Le deja claro a su hija que va a seguir a su lado como siempre ha hecho hasta ahora: «Comienza una nueva etapa en la vida, en la que ya solo necesitas consejos, porque sabes hacia donde quieres ir, te acompañaré en tus nuevos caminos,como cuando empezaste andar, sin darte la mano pero muy pendiente de si te caías para levantarte rápidamente y decirte, !!!!No passa res!!! !!!Ápali!!. Boleta, com no volies que et diguessis».

La gaditana finalizaba con un mensaje de amor de madre: «Juntas pasamos momentos difíciles y, juntas pasaremos los que el futuro nos traiga. Cuando me encontré sola contigo tuve mucho miedo pero pronto descubrí que eras fuerte y que la unión de ambas nos hacía crecer e intocables, así serás tu siempre, “INTOCABLE”. Te quieroooo!!!! Felicidades!!!!».

Como no podía ser de otra manera, antes de marcharse de fiesta con su pareja y sus amigas, Anna Padilla tuvo tiempo para contestar a su madre en las redes:

«Te quiero muchísimo. Hemos conseguido todo juntas, llegar hasta aquí... y así lo aremos siempre. Juntas podremos hacer lo que queramos. Nunca habría hecho nada de esto sin ti».