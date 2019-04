TELEVISIÓN Paz Padilla: «Mi hija lleva la parte 'influencer' y yo de la de maduritas» La presentadora habló en ‘Sálvame’ del papel que tiene su hija Anna en la tienda de ropa que han abierto en Zahara de los Atunes

Paz Padilla abrió por todo lo alto el pasado sábado una tienda de ropa en Zahara de los Atunes. La presentadora, tras un fin de semana de lo más intenso, ha vuelto esta semana a sus labores en Mediaset y en ‘Sálvame’ habló de su negocio y del papel que su hija Anna tiene en el mismo:

«Lo bueno es que Anna, como es 'influencer', ella tiene un estilo de ropa como más de gente joven y yo más madurita, porque yo soy 'influencer', pero para mayores. Entonces cada una hemos cogido una línea. Espero que guste».

Quiso agradecer a las personas que acudieron a la inauguración de 'Noniná' (así se llama la tienda): «Yo quiero dar las gracias a todos los que se acercaron a Zahara, me llegó gente de Córdoba, de Valencia, de El Puerto, de todos sitios, muchísima gente, fue increíble».

.@pazpadilla ha abierto una tienda de ropa junto a su hija, @annafpadilla, y hoy ha hablado sobre el negocio #yoveosálvamehttps://t.co/3ysAvdaRW8 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 16 avril 2019

Bromeó con los comentarios que le hicieron algunos zahareños: «¿Pero, que está pasando aquí?, ¿esto qué es?, ¿una procesión? 'No, la Paz Padilla que ha abierto una tienda...' Uff, la gente está chalada».

Tras la broma, se puso sentimental: «Pero, de verdad, Zahara de los Atunes es mi pueblo y yo lo quiero y lo adoro. Yo llevo Zahara y llevo Cádiz como bandera».

La presentadora se sorprendió de la gran cantidad de gente que acudió al evento, algo que no comprendió Mila Ximénez: «Es que me dice ella hoy: 'No sabes la cantidad de gente que vino a lo de la tienda, y yo no se lo dije a nadie, lo único que hice fue colgarlo en Instagram y decir a un millón de seguidores que están invitados para venir a mi tienda'. ¡Cómo no van a ir!».