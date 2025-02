Paz Padilla finaliza de decorar la casita su jardín al más puro estilo de ‘Hansel y Gretel’

Pese a que hace unos días todo indicaba que Paz Padilla iba a volver su puesto de presentadora en 'Sálvame' , aún no lo ha hecho.

La artista gaditana ya explicó que en este periodo complicado para todos por el coronavirus anteponía la salud de su familia a cualquier otra cosa y así lo está cumpliendo:

«Tengo que proteger a mi gente, porque es la única manera de parar el virus. Lo tuve claro desde el principio».

Eso sí, que no esté acudiendo a su puesto habitual de trabajo como presentadora de 'Sálvame', ni pueda estar lógicamente grabando episodios de 'La que se avecina' o de gira con la exitosa obra de teatro 'Desatadas' no ha impedido que no haya parado con nuevos proyectos, algunos de ellos relacionados con el coronavirus (ha cosido mascarillas y ha potenciado las donaciones para la sanidad pública), y otros con su casa.

Durante el confinamiento Paz se ha dedicado, entre otras actividades caseras, a pintar la casa de su jardín con colres vivos y, tras varias semanas dándole a la brocha, por fin ha conseguido terminarla al más puro estilo ‘Hansel y Gretel’.

Como es lógico (y no es para menos tras el trabajazo), está orgullosa de lo realizado y ha mostrado el resultado final en las redes:

«Por fin la he terminado. Todo el confinamiento pintándola. Y hasta las casitas para los pájaros. Me falta sólo ese sillón. Ay, qué monada».

