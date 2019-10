TELEVISIÓN Paz Padilla celebra su 50 cumpleaños por todo lo alto La artista gaditana cumplió medio siglo rodeada de sus seres más queridos en un ambiente festivo en un finde semana que nunca olvidará

Paz Padilla cumplió 50 años el pasado 25 de septiembre y este fin de semana lo ha celebrado por todo lo alto. La artista gaditana, con muchos familiares y amigos, ha pasado unos días que nunca olvidará.

Ha sido a través de su cuenta de Instagram donde hemos podido ver a Paz Padilla celebrando su cumpleaños. De hecho, varios fueron los mensajes que dejó la presentadora de 'Sálvame' tras la inolvidable celebración:

«El mejor fin de semana!!! El mejor cumpleaños de toda mi vida. La mejor familia y los mejores amigos del mundo. Cumplir medio siglo de esta manera. Solo deseo querer cumplir más años. No supe que pasaría en ningún momento, ni quién aparecería. Me desconcertaba, pero las sorpresas me han hecho llorar de alegría».

Como no podía ser de otra forma, hubo referencia a Cádiz en su agradecimiento: «Han sido tres días muy intensos y emocionantes, disfrutando como una niña la noche de reyes Y como me dijo mi admirado 'Gómez de Cádiz, yasoy una señora mayor pero no perderé nunca el espírituo de una adolescente. Gracias a mi familia, a mis catalanes, madrileños y gaditanos por esta maravillosa sorpresa».