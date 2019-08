TELEVISIÓN Omar defiende a Isabel Pantoja y carga contra Isa y Asraf Continúa el cruce de declaraciones tras el polémico cumpleaños de la tonadillera en Cantora

José Juan López @JJBartlet Actualizado: 26/08/2019 07:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Omar Montes acudió a 'Sábado Deluxe' para hablar del tema del mes: su relación con la familia Pantoja. El ganador de 'Supervivientes' volvió a criticar duramente a Isa y a defender a Isabel. De hecho, Omar le lanzó cinco dardos a la hija de la tonadillera que han generado posteriormente la reacción de Chabelita:

- «Isabel Pantoja madre siempre ha ayudado a la niña, en cada momento. Y cuando ha tenido que ingresarle dinero lo ha hecho. Isabel jamás dejaría a su hija pasar ninguna fatiga, por muy mal que se llevara con ella o por muy peleada que estuviera».

- «Para seguir haciendo tele, Isa se inventa cualquier chanchullo. El hablar mal de la familia vende mucho»

- «Yo descubro su cara B cuando se mete en ‘Gran Hermano’, con eso del 'edredoning'».

- En ‘Supervivientes’: «Hablamos de cosas: que estaba mal, que me echaba de menos… Nos abrazamos un buen rato. Me hizo sentir muy bien. Me puse on fire ahí con ella».

- «Lo mejor que le ha pasado a esa niña es que Isabel Pantoja sea su madre».

Omar desvela toda la verdad sobre las polémicas que le rodean y Además, el polígrafo de Gema Serrano. ¡Disfruta del programa completo! https://t.co/NN1HsRpgbJ — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) August 25, 2019

Como es lógico, estas declaraciones han encontrado rápidamente la respuesta de Isa Pantoja, que no se ha cortado para decir lo que piensa de Omar:

«Estoy cansada de que este sinvergüenza esté diciendo cosas de mi familia de las que no tiene ni idea. Espero que después de la entrevista mi madre y mi hermano le cierren las puertas de Cantora».

Asraf, otro que no sale bien parado en las declaraciones de Omar, arremetió contra él y contra Kiko:

«El cumpleaños parecía de Kiko y no de Isabel. No basta con que venga que además pincha sus canciones, nos molestó a Isa y a mí. Me sentí desplazado y poco valorado».

Este cruce de declaraciones dejan claro que la guerra acaba de empezar y que queda mucha tela por cortar por delante. Veremos cómo reaccionan Kiko e Isabel Pantoja.