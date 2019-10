TELEVISIÓN Noche de rupturas y reconciliaciones en GH VIP 7 Estela y Kiko reconducen sus historias con Diego Matamoros y Sofía Suescun y el Maestro Joao lo deja con Pol

El programa 'El debate' de Gran Hermano VIP 7 depara cada domingo grandes emociones y sorpresas y este último no ha sido para menos. De hecho, ha estado marcado por dos reconciliaciones y una ruptura.

El momento cumbre de la noche lo ha vivido una Estela Grande que, tras la marcha de Kiko Jiménez, se había quedado sin su gran apoyo dentro de la casa y, aunque ha encontrado en Adara un gran apoyo, se encontraba muy tensa por no saber qué estaría pasando fuera de la casa tras su tonteo con Kiko.

Esperaba recibir este domingo algún mensaje de Diego Matamoros, su marido, para ver si su matrimonio no se había roto. Y es que lo que hizo con Kiko en la casa daba pie a pensar que su esposo podría estar algo enfadado.

Los nominados reciben un mensaje de sus familiares cada semana, por lo que Estela pudo escuchar a un Diego que quiso mandarle un mensaje muy claro de amor a su esposa:

«Hola amor, al final has conseguido lo imposible que es que entrase yo a hacer esto. Mi consejo es que dejes atrás la gente que ya no está en el concurso y que te centres en ti. Eres una tía que vales mucho. Necesitamos eso de una persona en 'Gran Hermano', eres una persona ganadora, luchadora, también sufres, estás viviendo la experiencia y eso es lo que se premia en 'Gran Hermano'. No se premia gente que esté sentada sin hacer nada. Necesitamos más Estelas y menos muebles. Necesitamos gente como tú, cariñosa y bondadosa. Y que al final sabe que si uno hace las cosas mal, puede remediarlas. Te quiero mucho, amor. Hoy es un día especial para nosotros, es el día 13 y sabes lo que todo eso conlleva. Te espero fuera, te quiero muchísimo, amor. Tú y yo siempre. Te amo, amor».

Así, todo parece que va a solucionarse entre Diego Matamoros y Estela, aunque hasta que no se vean cara a cara después de concurso nunca se sabe.

Por otro lado, hay que decir que, aunque con tiranteces, la reconciliación entre Kiko Jiménez y Sofía Suescun parece encarrilada, a pesar de que no dejan de lanzarse pildorazos el uno al otro. El que no se ha reconciliado con su hasta ahora pareja es el Maestro Joao, que lo ha dejado definitivamente con Pol.