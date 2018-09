Netflix se carga a Kevin Spacey de House of Cards entre temporadas

Hace ya unos meses que se sabía que Kevin Spacey no iba a volver a ponerse en la piel de Frank Underwood, su exitoso personaje en 'House of Cards'. Lo que desconocíamos era la manera en la que Netflix iba a eliminarle.

Ya no hay secretos. El fin de Spacey y de su personaje ha llegado y lo ha hecho de una forma muy curiosa, entre temporadas.

La serie estrenará su séptima y última temporada el próximo 2 de noviembre y ha conseguido algo insólito, que un tráiler tenga más trascendencia que un capítulo. Y es que, más que un tráiler, se trata de un prólogo que presenta el nuevo universo de 'House of Cards' de cara a su temporada final: Claire Underwood pasa a ser la protagonista absoluta y Frank Underwood desaparece.

Lo que se puede ver en el avance es a Robin Wright frente a la tumba de su esposo. Mientras el plano de la cámara se abre para que podamos ver que estamos ante la tumba de Frank, Claire manda un mensaje a su fallecido esposo:

«Te diré algo, Francis, cuando me entierren no será en mi patio trasero y cuando presenten sus respetos, tendrán que hacer fila».

Se trata, sin lugar a dudas, de una forma a la vez sencilla y original de acabar con un problema: el de hacer desaparecer al protagonista principal de una serie de éxito.

Con el misterio resuelto, ya sólo queda esperar algo menos de un mes para poder disfrutar del final de una de las mejores ficciones de la historia de la televisión. Seguro que Robin Wright nos hace disfrutar de una increíble temporada final.

