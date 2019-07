TELEVISIÓN El negocio de la infravivienda en El Puerto de Santa María El programa 'Equipo de investigación' ha emitido un reportaje en el que se destapa la lamentable situación de muchos edificios del centro de la ciudad gaditana

El programa ‘Equipo de investigación’ de La Sexta ha emitido un reportaje sobre la situación de la vivienda en El Puerto de Santa María.

En el mismo, explican que 7.000 de los 90.000 vecinos de la localidad gaditana han solicitado viviendas de alquiler social y se quedan sorprendidos por el mal estados de algunas casas del centro histórico.

«La conocida como la ‘Ciudad de los cien palacios' se cae a pedazos». En el vídeo muestran fachadas destrozadas, cables por fuera y, en general, muchas viviendas en mal estado.

Consiguen que un vecino les lleve al interior de una casa que se encuentra en un estado lamentable: sin luz, sin agua, con humedades y en evidente condición de insalubridad.

El negocio de la infravivienda: @eqinvestigacion se desplaza hasta el Puerto de Santa María, donde verdaderos "cuchitriles" no bajan de los 200 euros mensuales #EquipoAquíNoHayQuienVivahttps://t.co/QjVuPB6z6o — laSexta (@laSextaTV) July 5, 2019

Es un cuchitril por el que el vecino paga unos 120 euros al mes para tener un techo donde cobijarse. Los mismos vecinos denuncian la situación: «La gente paga hasta 200 euros al mes por estos cuchitriles. Aquí ya se murió un hombre».

Sacan a la luz un informe encargado por un partido de la oposición que analiza el mal estado de las casas en El Puerto y el hecho de que se esté haciendo negocio con la infravivienda.

En el informe se destacan barbaridades como que «a un bebé de pocos meses le detectaron asma por las humedades de la vivienda, que se han encontrado nidos de ratas, techos derrumbados y muchos pisos sin agua ni luz».

Irene Arena, de Levantemos El Puerto, habla que «el centro histórico es la zona donde el deterioro es visiblemente alarmante. Hay un deterioro visible de 550 viviendas y global de unas 1700. Son edificios que están prácticamente enteros en ruinas».

Los hermanos Ruiz Herrera

Además de hablar de la situación general de las viviendas, 'Equipo de investigación' denuncia que los hermanos Ruiz Herrera siguen hoy en día alquilando sus antiguos palacetes de El Puerto de Santa María pese a que la mayoría de ellos se encuentran en muy mal estado.

Desde la agencia de alquiler que gestiona sus propiedades no lo niegan: «A veces alquilamos infravivienda. Pero el que alquila es porque quiere y porque quiere tener una cosa».

No solo eso, los Ruiz Herrera también poseen locales que alquilarían como vivienda ilegal, como denuncia un inquilino: «Estoy viviendo en una peluquería. No tengo baño ni ducha, me tengo que bañar con un barreño».