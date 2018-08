Mediaset La negativa más dolorosa de First Dates El no de Yosuany dejó con la cara blanca a Tony, que esperaba una segunda cita

La cita entre Tony y Yosuany ha sido una de las más divertidas de las últimas semanas en ‘First Dates’, aunque el final de la misma ha resultado muy duro para uno de ellos.

Tony, lleno de confianza, ha filtreado con su acompañante durante toda la cena, pero finalmente se ha quedado con la miel en los labios, ya que Yosuany ha respondido «no» a la posibilidad de que ambos tuvieran un encuentro romántico lejos de las pantallas de Mediaset.

Tony, un barbero de Murcia de 40 años, y Yosuany, un relaciones públicas de 45 residente en Roquetas de Mar, vivieron una cita muy divertida. Desde el primer momento Tony mostró su interés por su acompañante con acercamientos y algún comentario subido de tono.

El murciano se cambió de sitio para estar más cerca de su cita, colocándose a un lado en vez de enfrente en la mesa. La camarera de 'First Dates' le cambió de lado, explicándole que estaría más cerca y él bromeó con la situación: «Si quieres me siento en sus piernas o se sienta él en las mías, yo ya estoy que tengo un calor que no veas».

La opinión de Tony sobre Yosuany tras la cita fue clara: «Me transmite una onda muy buena y muy positiva, creo que es una persona de la que se puede aprender mucho y de la que uno se puede enamorar».

Sin embargo, se llevó un mazazo. Él esperaba el sí porque Yosuany había estado muy educado durante la cena y se había divertido con él, pero la negativa del de Roquetas fue rotunda:

«Yo no tendría una segunda cita con Tony, pero no por cómo es como persona, porque creo que es increíble y me encanta. Lo voy a invitar a donde vivo para que se pase unos días en la playa y nos conozcamos, pero siempre con el concepto de amistad».

Pese a esta invitación, Tony no pudo evitar expresar con su rostro la decepción de haberse llevado una negativa que no esperaba.