TELEVISIÓN Michael Robinson: «No se me pasa por la cabeza que vaya a morir» El exjugador y actual comentarista deportivo ha hablando del tratamiento de inmunoterapia que está recibiendo para intentar curar el cáncer que sufre

José Juan López

@JJBartlet Actualizado: 08/01/2019 11:28h

El pasado mes de diciembre conocíamos la terrible noticia en La Ventana de la cadena Ser. Allí, Carles Francino anunciaba que su colaborador deportivo, Michael Robinson, tenía cancer.

El exjugador, una persona muy vinculada al Cádiz CF, que da nombre a la escuela de fútbol municipal y que será Hijo Adoptivo de la ciudad de Cádiz, ha aparecido en el programa de Antena 3 Espejo Público para hablar sin tapujos de su enfermedad.

Robinson está recibiendo ya terapia para el malanoma con metástasis que sufre y no esconde que la noticia le sentó como un jarro de agua fría: «Las peores noticias que una persona puede recibir. Lo viví muy de cerca con mi amigo Severiano Ballesteros. Yo me imaginaba: si eso me pasa a mí me pego un tiro».

.@michaelrobinson, sobre su enfermedad: “Mi médico me dijo que hay un 37% de posibilidades de curarlo” #LaberintoRobinson ▶https://t.co/897gn9dxripic.twitter.com/3XiH270Uoe — Espejo Público (@EspejoPublico) 7 janvier 2019

«Pensaba que era una pesadilla, pensaba que era una pesadilla. Estaba anestesiado un par de días. Me dijeron que no tiene cura, pero sí se puede controlar. La compañía privada no cubría el tratamiento, que costaba 14.000 euros al mes», explicaba el narrador de partidos de Movistar +.

Tras el miedo inicial, Robinson está ahora mismo esperanzado, ya que su médico le ha asegurado que tiene opciones de curarse: «Mi médico me dijo que hay un 37% de posibilidades de curarme».

El exjugador ha contado su mayor miedo en la situación en la que se encuentra: «No tengo miedo alguno a la muerte. Lo que sí me produce una enorme tristeza es despedirme de mi familia antes de que haya terminado el partido. Aunque creo que soy el tipo con más suerte que conozco».

Sobre su futuro más a corto plazo, tiene claro lo que quiere hacer: «Me gustaría vivir al lado del mar. He decidido vivir como yo quiero».

Por último, quiso dar las gracias por todas las muestras de cariño recibidas: «He recibido un montón de cariño y me gustaría dar las gracias a la gente por sus mensajes. Estoy muy agradecido, hay mensajes que me han hecho llorar de emoción».