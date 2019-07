Merche, emocionada al recordar a su padre, Catalán Chico

LA VOZ Cádiz Actualizado: 08/07/2019 15:10h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La cantante gaditana Merche acudía este domingo al programa 'Viva la vida' de Telecinco para presentar una canción del que es su último trabajo y su nuevo single 'Lo que me dé la gana' en el que hace una defensa de feminismo.

La presencia de la artista una semana después de la muerte de su padre, Pedro Trujillo, Catalán Chico, no pasaba desapercibida para la presentadora del programa, Enma García, que le recordó ese momento a pesar del poco tiempo que había transcurrido. Merche aguantó el tirón como pudo y se mostró visiblemente emocionada. «Está un poquito reciente todavía. Cuando te toca una enfermedad tan mala como es el cáncer en la que tanto el paciente como los familiares lo pasamos muy mal y se hace muy largo llega un momento que solo quieres que esté tranquilo, que no sufra y que no se alargue más la cosa. Que descanse tranquilito».

La presentadora insistió en recordar al Catalán Chico y los hizo nada menos que con el vídeo del Pregón de Carnaval de 2015 en el que padre e hija cantaban juntos la mítica presentación de la comparsa Caleta. En ese instante se derrumbó aunque con simpatía solventó el final con un «olé, mi padre».

Y para cerrar su presencia en el programa le esperaba otra sorpresa que no era otra que la llamada telefónica de su madre quien le animó a seguir adelante en su carrera y destacó que Merche había heredado del Catalán Chico ese arte y talento desde que nació.

https://www.youtube.com/watch?v=Cxsmg0CWi6U