Los mejores momentos televisivos de Màxim Huerta El recién elegido ministro de Cultura y Deporte tiene una larga trayectoria en la pequeña pantalla, sobre todo en Telecinco, donde permaneció diez años en 'El programa de Ana Rosa'

José Juan López

@JJBartlet Actualizado: 07/06/2018 07:46h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una de las grandes sorpresas en las elecciones ministeriales de Pedro Sánchez ha sido la de Màxim Huerta como nuevo ministro de Cultura y Deporte. El periodista, de 47 años y natural de Utiel (Valencia), es de sobra conocido por su larga carrera en Telecinco, donde primero formó parte de los informativos y posteriormente acompañó a Ana Rosa Quintana en su programa hasta que decidió dejar la televisión para centrarse en su carrera como escritor en el año 2015.

Su obra de más calibre, ‘La noche soñada’, le permitió ganar el Premio Primavera del año 2014. Es miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión.

Su paso por Telecinco

La cadena Telecinco, en la que trabajó durante más de una década, ha querido recordar los mejores momentos de Huerta en sus filas. Después de estar al frente de los informativos, fue uno de los escuderos de Ana Rosa durante diez temporadas, convirtiéndose en uno de los expertos en crónica rosa más reputados del país.

En primer lugar, han recordado un momento mítico de ‘Informativos Telecinco’ en el que Màxim no pudo aguatar la risa ante una noticia de lo más particular. Una reportera, desde el Monte do Gozo, le enseñaba el funcionamiento de una camilla vibratoria pensada para los peregrinos del Camino de Santiago. El nombre del lugar y el movimiento de los pechos de la compañera hicieron que el recién nombrado ministro no pudiera aguantar la risa.

Despedida de Màxim Huerta de 'El programa de Ana Rosa'. - Telecinco

También recuerdan el día que posó para el calendario AR al desnudo, con tan sólo un corazón de cartón tapándole sus partes nobles. O su faceta más pícara, cuando imitó a Judith, la gótica de Gran Hermano 9, y su afición por oler inodoros imaginando que eran sillas.

Uno de los momentos míticos de la cadena fue el día de su despedida de Ana Rosa tras diez años trabajando juntos. Un Huerta de lo más cariñoso y emocionado le confesaba a su jefa que había aprendido a hacer “la tele con mayúsculas” y que siempre le agradecería que hubiese ayudado a “un chaval de informativos que lo hacía francamente mal a convertirse en su copresentador matinal durante seis temporadas”.

Por último, Telecinco da a conocer el momento en el que Màxim Huerta y Pedro Sánchez se conocieron. Fue el 3 de octubre de 2014 en ‘El Programa de Ana Rosa’. Tras el encuentro, el ahora Presidente del Gobierno’ le mandó un tuit a su hombre elegido para liderar Cultura y Deporte en el que le mostraba su satisfacción por su encuentro.