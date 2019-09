TELEVISIÓN El mayor secreto de las hijas de Paco de Lucía El programa 'El legado' de Canal Sur Televisión repasó la vida del artista algecireño y la de su familia

El programa de Canal Sur 'El legado de...' ha repasado la vida y obra de Paco de Lucía en un vídeo que se antoja imprescindible para los amantes del excepcional guitarrista algecireño.

El programa pasó por Algeciras, su tierra, para conversar con el hombre que mejor lo conoció, su hermano Pepe. Éste repasó la trayectoria artística de su hermano desde que se marchó a Madrid a ganarse la vida y, como no podía ser de otra forma, habló de su relación con Camarón.

Casilda Varela, la primera mujer de Paco de Lucía, contó lo complicado que fueron los inicios de su relación y las causas por las que acabaron casándose en Ámsterdam. También habló de su separación y de su relación con el artista tras la ruptura.

«Se creía que era mejor jugando al fútbol que tocando la guitarra»

Como no podía ser de otra forma en un programa llamado 'El legado', sus hijos también fueron protagonistas. Sus hijas Casilda y Lucía hablaron desde la casa que Paco tuvo en Toledo sus últimos años de vida y contaron la curiosa anécdota de cómo se dieron cuenta de que su padre era famoso:

«Descubrimos lo que era mi padre cuando venía a recogernos al colegio y se forma una monumental en la puerta y nos escondíamos detrás de un coche y todos nos decían 'está ahí vuestro padre, está ahí vuestro padre'. De pequeño no quieres ser distinto y no eres consciente de la magnitud. Quieres ser igual. Era horrible, pasábamos mucha vergüenza».

Las hijas de Paco también confesaron un secreto no conocido del artista: «Se creía que era mejor jugando al fútbol que tocando la guitarra y venía a recogernos al colegio vestido de futbolista con un Mercedes muy antiguo y eso nos daba más vergüenza todavía».

Malú: «Él era un referente a todos los niveles para toda la familia»

Tampoco faltó el testimonio de su sobrina Malú, actualmente una de las artistas más reconocidas del panorama musical español, que cuenta así como se dio cuenta de que su tío era un genio:

«Él era un referente para la familia. Para todos. Yo cuando empiezo mi carrera no quiero faltarle al respeto ni que se sienta avergonzado de mí. Yo tenía conciencia de quién era, pero realmente conciencia de quién era realmente a nivel musical me di cuenta después. Yo empecé muy joven a trabajar, con 15 años. Y empecé a prestarle atención a la música que él hacía y que no había nadie igual en el mundo».