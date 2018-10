TELEVISIÓN El día más emocionante de Bertín Osborne y Paz Padilla en 'Mi casa es la vuestra' La visita del joven Adrián Vega Martín emocionó sobremanera al presentador jerezano, que tuvo que abandonar el programa algunos minutos

El pasado viernes ‘En tu casa o en la mía’ vivió uno de sus programas más emocionantes desde que comenzó a emitirse. Uno de los invitados a la casa de Bertín Osborne fue Adrián Vega Martín, un chico que saltó a la fama tras participar en el programa ‘Levántate All Stars’ y que hizo emocionarse como nunca lo habíamos visto antes al presentador gaditano.

El joven cantante llegó a casa de Bertín junto con Paz Padilla. Llegó con un ramo de flores para Fabiola, la mujer de Bertín, que durante los últimos meses ha estado en contacto con los familiares del pequeño por las tres operaciones que ha recibido este año.

Adrián tenía miedo de quedarse sin voz para cantar tras una de las operaciones, pero no ha sido así, como ha demostrado en el programa sacando un cajón y cantando algunas líneas del tema ’90 minutos’ de India Martínez.

Allí ha llegado el momento en el que Bertín ha tenido que abandonar el programa emocionado. Mientras se marchaba, el chico le gritó «Te quiero hasta reventar», por lo que le presentador no ha podido evitar las lágrimas y ha explicado por qué se fue:

«No quería que Adrián me viese derrumbado. Hace tiempo que perdí la vergüenza de llorar en público, pero quiero disculparme ante Adrián y Paz por haberme ido de sopetón, no quería que este campeón, después de todo lo que ha pasado, me viese a mí derrumbado de pura emoción».

Adrián, por su parte, ha explicado las razones por las que adora al artista jerezano: «Quiero a Bertín porque me transmite amor, paz y tranquilidad, me he recuperado por a él, me recordaba que la esperanza nunca se puede perder».

Para Paz Padilla tampoco fue un programa más, como demostró con un comentario a través de su cuenta de Instagram: «Muchas gracias a @bertinosborne porque cada día que paso con el es un regalo y, en especial, a @adrianmartinvega por su fuerza ,su bondad y tanto amor puro; y a todos los que ayer hicieron ese programa tan divertido!!!».