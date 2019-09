TELEVISIÓN María José Campanario, feliz pese a encontrarse lejos de Jesulín La odontóloga se encuentra en Cataluña trabajando, desde donde ha hablado con los compañeros de 'Viva la vida'

María José Campanario se encuentra en un buen momento. La esposa de Jesulín de Ubrique, que hace unos meses estuvo hospitalizada, se ha trasladado a la localidad catalana de Calella (cerca de Lloret del Mar) para ejercer su profesión.

En la puerta de la casa donde vive, respondió con cierta amabilidad a las preguntas que una compañera del programa de Mediaset 'Viva la vida' le hizo. Entre otras cosas, quiso dejar muy claro que no está en crisis con Jesulín:

«Llevamos 18 años en crisis, no sé si lo habéis repasado. Así que, nada, no me importa lo que digan de nosotros».

No sabemos si se trata de un trabajo o de un curso 🤭 #investicampadahttps://t.co/97v8U6EO3z — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 6, 2019

También fue cuestionada sobre cómo se encuentra tan lejos de su familia, a más de mil kilómetros de su casa en Arcos de la Frontera. Su respuesta fue bastante clara:

«¿Cuánta gente en este país se va fuera a trabajar? Lo cierto es que no lo entiendo, de verdad. Lo llevo muy bien».

Según contaron los compañeros de Sálvame, María José Campanario lleva ya algunas semanas trabajando en una clínica dental de Lloret del Mar, donde al menos pasa tres días en semana. Al parecer, Jesulín se habría desplazado hasta allí para celebrar su aniversario.

Así, buenas noticias para la familia, que parece que han dejado atrás los problemas de salud. A María José se la pudo ver con muy buen aspecto y muy contenta por su nueva ocupación.