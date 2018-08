MYHYV Maira, a Jaime: «Yo siento que vos no me querés como yo te quiero» El tronista gaditano de 'Mujeres y hombres y viceversa' ha tenido un inicio de semana muy movido en el show de Cuatro

Jaime de León no está teniendo un trono fácil. El gaditano, que desembarcó en 'Mujeres y hombres y viceversa' hace ya algunos meses, está viviendo un verano muy intenso con sus pretendientas.

En este inicio de semana, de hecho, ya ha tenido que ver como Maira, una de sus favoritas, ha estado a punto de abandonarle y como Marisa, una pretendienta de su compañero tronista Eleazar, intentaba cambiarse de bando para intentar conquistarle.

Maira, una de las favoritas de Jaime, llegó muy dolida al programa porque le habían llegado algunos comentarios de fuera que afirmaban que al gaditano no le gustan sus pretendientas:

«Yo ya no aguanto más. Estoy sintiendo demasiado por usted. He recibido más de 70 mensajes diciendo que a él no le gustan las que están acá. Yo siento que vos no me querés como yo te quiero. Yo ya no puedo más, me siento mal».

Jaime fue contundente a la hora de dejarle claro a Maira que ella es una de las chicas con la que mejor se siente: «Eres la persona con la que mejor me lo paso en las citas y aunque digas lo contrario, creo que eres la chica que tienes más en común conmigo, que siempre estás de buen rollo y que te gusta hacerme sentir bien. Tengo claro que no quiero que te vayas, que quiero seguir conociéndote».

El intento fallido de Marisa

Marisa, una de las pretendientas de Eleazar, intentó cambiarse de trono y pasar de intentar conquistar al canario a hacerlo con Jaime. Sin embargo, el gaditano, que le había dado la oportunidad de cambiarse hace algunas semanas, le dijo que era demasiado tarde y que no era una chica que le interesase porque tienen caracteres muy diferentes. Así pues, a Marisa no le salió bien la jugada y se vio obligada a abandonar el programa.

Para terminar una jornada llena de emociones, Jaime de León tomó una decisión desagradable, la de expulsar a Nina. El gaditano confesó que en su corazón la ve como una amiga y que debía abandonar el programa. La chica lamentó que no hubieran tenido más tiempo para conocerse, aunque le deseó a Jaime lo mejor.