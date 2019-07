TELEVISIÓN La madre de Julen: «Cuando voy al cementerio tengo miedo» Vicky se queja de los insultos que, según ella, recibe continuamente por parte de David Serrano, el dueño de la finca donde falleció su hijo

Continúa el cruce de declaraciones en Mediaset entre los padres de Julen, el niño de dos años que falleció hace unos meses tras caer en un pozo en Totalán (Málaga), y el dueño de la finca donde el pequeño cayó.

David Serrano, el dueño, atacó en 'El programa del verano' el viernes a los padres, afirmando que iban por ahí como locos criticándole: «Yo no soy el culpable por la muerte de ese niño, estaban sus padres».

Ayer, Vicky y José, los padres de Julen, dieron su versión del conflicto en 'Viva la vida', asegurando que son ellos los que están siendo insultados y amenazados por Serrano, y no al contrario.

Han hablado del conflicto que tienen con el dueño de la finca y de las amenazas que están sufriendo #VivaLaVida208https://t.co/248MrgVZXc — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) July 7, 2019

José comenzó queriendo dejar claro que nunca han llamado asesino a David: «No hemos llamado nunca asesino a nadie y respetamos lo que diga la jueza. Si ha cometido alguna infracción que lo pague como lo tenga que pagar».

Da la razón por la que cree que los está atacando ahora: «Pienso que no le queda otra. Primero apuntó hacia el pocero, luego a los bomberos y ahora a nosotros. Está contando muchas mentiras».

Por otro lado, aseguró que es su mujer, Vicky, la que lo está pasando mal ya que «recibe insultos cuando va a comprar».

La propia Vicky describió lo que le ocurre cada vez que va al cementerio para visitar la tumba de Julen: «Yo no voy cómoda al cementerio, porque encima que tengo que ver a mi hijo allí metido tengo miedo porque él cada vez que me ve me insulta, me acelera y pone la música. Da la casualidad de que siempre que voy a ver a mi hijo está allí».