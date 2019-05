TELEVISIÓN El llanto desconsolado de Isabel Pantoja tras oir los insultos de Azúcar Moreno La tonadillera escuchó en la gala de 'Supervivientes' la rajada y rompió a llorar: no esperaba que fueran a hablar de ella de esa manera

Isabel Pantoja está viviendo con una intensidad tremenda su participación en 'Supervivientes' y ya son varias las veces en las que la hemos podido ver llorar. En esta última ocasión, 'por culpa' de las hermanas Azúcar Moreno, que hace algunos días parecían sus amigas y han pasado a ser todo lo contrario.

Hace algunos días las hermanas rajaron de Isabel sin ningún tipo de complejo. La llamaron altiva, soberbia y estúpida entre otros calificativos. Y, claro, ayer, durante una publicidad, Pantoja escuchó esos insultos y se vino abajo.

«Siento mucho haber oído esto, me ha llegado al alma», confesaba antes de echarse a llorar.

Luego, más calmada, reaccionaba con clase a las palabras que había escuchado de Encarna y Toñi: «Hemos tenido muchos días de convivencia en un hotel para que me dijeran todo esto. De mí no van a escuchar nada, no voy a hacer ningún ‘traje’ de nadie».

La noche más dura de @_ISABELPANTOJA: Así vivió la traición de las Azúcar Moreno #Supervivientes2019https://t.co/XG0bpfjXUf — Supervivientes (@Supervivientes) May 3, 2019

El equipo Pirata está lleno de agujeros y el de Azúcar Moreno no es el único enfrentamiento que tuvo Isabel Pantoja. También tuvo algunas palabras con su ya archienemigo Carlos Lozano.

El presentador volvió a criticarle (a ella y a otras compañeros) que no hacen nada y que están tumbadas todo el día y ella le respondió que ellas no son «sus esclavas».

Eso sí, más allá de las peleas, la pasada madrugada le trajo una gran noticia a Isabel Pantoja, ya que la audiencia de 'Supervivientes' decidió que era la merecedora de llevarse el premio de disfrutar una cama con almohada y sábanas durante siete días.

Tras recibir el premio preguntó si podía compartirla, pero no con ningún compañero de equipo, sino con uno de sus amigos como Colate.

El programa le ha dicho que no, pero ya han empezando a aflorar los rumores si entre ellos dos podría existir algo más que una simple amistad.